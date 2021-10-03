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Режиссер «Вечных» хочет снять «Звездные войны»
Шоу-бизнес
Режиссер «Вечных» хочет снять «Звездные войны»
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод III — Месть ситхов»

Лос-Анджелес, 3 октября. Режиссер кинокомикса «Вечные» Хлоя Джао заявила, что заинтересована в создании нового фильма «Звездные войны».

Ранее в этом году китайско-американская постановщица вошла в историю кино как первый режиссер-женщина, получившая два Оскара за свою работу (за драму «Земля кочевников»). В 2018 году стало известно, что она снимет супергеройский фильм «Вечные» для Marvel Studios. Это непривычный для нее жанр, но, судя по всему, она решила и дальше работать в нем. В интервью для Empire она отметила, что была бы не против снять «Звездные войны».

«Хммм. Я должна быть очень осторожна с тем, что я здесь говорю. Да. Давайте просто скажем, что это мир, к которому я испытываю такое большое почтение, потому что он был такой важной частью моей жизни», — рассказала Джао.

Напомним, это не первый раз, когда режиссеры из киновселенной Marvel переходят к "Звездным войнам". Ранее это сделали Джон Фавро и Тайка Вайтити.

Ранее стало известно, что подразделение Amazon IMDb TV разрабатывает ремейк картины «Жестокие игры» режиссера Роджера Камбла, где главные роли исполнили Риз Уизерспун и Сара Мишель Геллар.

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кино звездные войны вечные Хлоя Джао
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