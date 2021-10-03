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Издание Milliyet описало лучшие продукты для очищения организма
Общество
Издание Milliyet описало лучшие продукты для очищения организма
pixabay.com  /  PD

Анкара, 3 октября. Некоторые продукты могут полностью очистить организм. Они есть в каждом супермаркете и стоят недорого, но их чаще всего употребляют в недостаточном количестве.

Кресс-салат — чистый источник энергии. Исследования показали, что из 47 видов фруктов и овощей наибольшая биодоступность есть именно у этого продукта. Он содержит витамины A, C и E, железо, кальций и фолиевую кислоту. Об этом сообщает издание Milliyet.

«Одним из самых неожиданных продуктов, выявленных в результате исследований, изучавших питательную ценность тех или иных продуктов, является петрушка», — отметил автор материала.

Она помогает в борьбе с лишним весом, снимает отечность. Есть в ней и такие микроэлементы как калий, магний, кальций и железо.

«Морские водоросли очень богаты минералами, витаминами, антиоксидантами и даже могут быть прекрасной вегетарианской альтернативой костному бульону!» — подчеркнул журналист.

Он добавил, что одним из лучших продуктов является чеснок. Он помогает в борьбе с заболеваниями, поскольку имеет противовирусные свойства. Он нормализует давление, устраняет холестерин.

Ранее издание Al Arabiya заявило, что кофе и яблочный уксус попали в список самых полезных для пищеварения продуктов.

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