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Al Arabiya: красное мясо пагубно влияет на организм
Общество
Al Arabiya: красное мясо пагубно влияет на организм
pixabay.com  /  congerdesign

Абу-Даби, 3 октября. Регулярное употребление красного мяса может негативно отразиться на состоянии организма, но и отказ от него имеет свои последствия.

Мировое сообщество постоянно спорит о том, стоит ли человеку переходить на вегетарианство, но большая часть населения Земли предпочитает мясные блюда. Однако отказ от пищи животного происхождения имеет свои преимущества. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

«Согласно результатам исследований, мясные продукты могут стимулировать секрецию кислоты в желудке, что приводит к таким последствиям, как повышенная кислотность, изжога, головная боль, боли в желудке и многое другое», — написал автор материала Джамал Назий.

Согласно последним исследованиям, любители мяса чаще страдают диабетом второго типа. В таких продуктах высокая концентрация гормонов, железа и нитратов.

«Диета, включающая мясо, очень богата насыщенными жирами, которые, как известно, повышают уровень холестерина. Повышение уровня холестерина в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания», — подчеркнул автор.

Диетологи отмечают, что отказ от продуктов животного происхождения также может быть вредным. Из мяса мы получаем йод, железо, витамины D и B12. Для восстановления организма нужен белок. Он может быть как животным, так и растительным, но последний долго усваивается.

Ранее турецкий доктор Халит Еребакан заявил, что микробиота кишечника оказывает влияние на продолжительность жизни человека.

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