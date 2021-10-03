Шукшина поделилась подробностями непубличной беседы с Мишустиным в Кремле

Москва, 3 октября. Российская актриса Мария Шукшина поделилась подробностями беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Кремле.

Артистка рассказала, что в эфире программы «Царьград. Главное» смогла пообщаться с главой Кабмина РФ в закрытом формате после ее речи о поразившем страну «вирусе бескультурья». Шукшина отметила, что премьер попросил выключить камеры и около 20 минут беседовал с актрисой.

«Говорил о том, что мы вкладываем в культуру много денег, много миллиардов. Но вы понимаете, это дети — их очень сложно оторвать от этих гаджетов. Но сейчас, в общем-то, стараемся», — рассказала Шукшина.

Премьер перед залом объяснялся почти 20 минут. Артистка призналась, что не ожидала получить какую-либо реакцию на свои слова. Ее поразило сказанное Мишустиным.

«Он оказался таким человеческим и счел нужным передо мной объясниться, как и перед всеми», — подчеркнула Шукшина.

Актриса ранее заявила, что недовольна телевидением и тем, что показывают в театрах. Культура перестает быть собой, считает она.