Москва, 3 октября. Военный блок AUKUS заменит Североатлантический Альянс, поскольку у него сейчас много проблем. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил внешнюю политику Соединенных Штатов. Он считает, что как минимум два ключевых участника НАТО находятся вне сферы деятельности США.

«Я говорю сейчас о Турции и Германии. Частично можно сказать это и о Франции. Посмотрим, каким образом поведет себя Макрон после такого публичного унижения на весь мир. Французская такая гордыня может здесь сыграть свою позитивную роль, скажем так. По крайней мере, мы знаем эти прецеденты. Генерал де Голль сделал это, но, если честно, у меня определенные сомнения. Макрон — это все-таки не генерал де Голль», — отметил политолог.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что Анкара и Берлин сейчас играют дезинтеграционную роль в НАТО. Победа ФРГ с «Северным потоком — 2» пока еще недооценена, но канцлер Германии Ангела Меркель войдет в историю как политик, который положил начало независимости государства.

Ранее Рафаэль Ордуханян заявил, что Российская Федерация не станет проливать кровь украинцев, поскольку это братский народ.