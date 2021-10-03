Депутаты Европарламента раскритиковали план по сокращению выбросов к 2030 году

Женева, 3 октября. Члены Европарламента (ЕП) от Болгарии Андрей Слабаков и Ангел Джамбазки назвали план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году «экономическим самоубийством».

Евродепутаты подготовили обращение в ЕК, в котором отметили, что вызванный пандемией коронавируса кризис здравоохранения и направленные на его преодоление меры привели к резкому сокращению экономики ЕС на 4,7%. По словам политиков, цены на природный газ за последние полгода выросли на европейских рынках в четыре раза, одновременно подорожала и электроэнергия.

«Именно на этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя еще более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%», — подчеркнули Джамбазки и Слабаков.

Депутаты заявили, что промышленность останавливается, а дефицит энергоресурсов может оказаться беспрецедентным. Принятый Еврокомиссией пакет предложений по сокращению общего объема выбросов парниковых газов к 2030 году минимум на 55% по отношению к уровню 1990 года Джамбазки и Слабаков назвали «экономическим самоубийством» и предательством наиболее уязвимых слоев общества, сообщает RT. Депутаты поинтересовались, не считают ли в ЕК целесообразным прекратить торговлю квотами на выбросы углерода до окончания кризиса.

Цель выдвинутого Еврокомиссией пакета законодательных мер под условным наименованием «Попасть в 55» (Fit for 55) — достижение странами ЕС объема эмиссии парниковых газов в 55% от уровня 1990 года. Более трети масштабного пакета мер по восстановлению экономики, направленного на возрождение европейских стран, опустошенных коронавирусными ограничениями, прямо выделяется на цели, ориентированные на климат.