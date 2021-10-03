Политолог Ордуханян описал политику России по Турции

Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин призывает Турцию к независимости от США. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В недавнем интервью турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара будет сама решать, каким образом государству выстраивать оборону. Эксперт в ходе беседы с изданием «Украина.ру» отметил, что это существенный шаг.

«Нам достаточно того, что Турция перестает быть союзником США. По крайней мере, в этих маленьких вопросах», — подчеркнул Ордуханян.

Он добавил, что с точки зрения непризнания Крыма разыгрывается другая карта. Турция и Германия всегда жестко высказывались в отношении России. Однако «Северный поток — 2» достроен, товарооборот с Анкарой работает, функционирует «Турецкий поток» и реализуются многие проекты. В будущем этим странам придется сделать свой выбор и решить для себя окончательно, кому принадлежит полуостров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция играют важную роль в поддержке стабильности и развитии Южного Кавказа.