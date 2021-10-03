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Легендарный боксер Майк Тайсон вызвал звезду YouTube Логана Пола на бой
Спорт
Легендарный боксер Майк Тайсон вызвал звезду YouTube Логана Пола на бой
Prt Scr instagram.com  /  @miketyson

Лас-Вегас, 3 октября. Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон захотел провести боксерский поединок с блогером Логаном Полом. Об этом легендарный спортсмен рассказал во время подкаста Hot Boxing.

Тайсон заявил, что от такого поединка он заработал бы кучу денег. Также он подчеркнул, что Логан Пол и его брат Джейк ни за что не откажутся от такого многомиллионного боя. При этом боксер уверен, что ради 100 млн долларов видеоблогеры сделают все, даже разрешать побить себя.

Логан Пол летом 2021 года уже выходил на ринг. Тогда его соперником стал боксер Флойд Мэйуэзер. По итогам поединка победитель не был назван. Его брат Джейк также провел несколько поединков, в которых одержал победу против спортсменов UFC.

Несколько месяцев ранее Логан Пол после боя с Флойдом Мейвезером обратился к боксеру Майку Тайсону, который говорил, что звезда YouTube проиграет, однако этого не произошло. Тогда блогер заявил, что Тайсон «облажался».

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бокс майк тайсон Логан Пол
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