Тбилиси, 3 октября. Грузинский политик Каха Каладзе занимает первую позицию на выборах мэра Тбилиси. На данный момент у действующего градоначальника 45,5% голосов избирателей.

Такие данный предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). По первой известной информации, оппозиционер Ника Мелия набирает 34,13% голосов, третье место пока занимает Георгий Гахария с 8,97% голосов. Если кандидаты не наберут 50% голосов, будет назначен второй тур выборов.

Правящая партия «Грузинская мечта» также вырывается вперед на местных выборах с 48,56% голосов. Партия бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на втором месте с 31,23% голосов, сообщает ЦИК.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко объяснил, как выборы в Германии повлияют на Украину. По его словам, Киев так и не сможет выторговать себе поддержку в газовой отрасли.