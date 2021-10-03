Гидрометцентр спрогнозировал россиянам окончание бархатного сезона на юге страны

Москва, 3 октября. Вода в курортных городах Краснодарского края и Крыма остыла, дойдя до отметки в 16-21 градус тепла. Вместе с этим закончился бархатный сезон, сообщили в Гидрометцентре России.

Так, температура моря в Анапе составляет 16 градусов выше нуля, В Феодосии и Евпатории — 17 градусов, вода Геленджике остыла до 18 градусов, в Ялте, Алуште и Туапсе — до 19 градусов, а в Сочи море теплее всего — 21 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы, и бархатный сезон можно считать завершившимся. <...> Долго в море уже находиться сложно, конечно», — сообщил метеоролог.

Дневная температура воздуха на курортах Краснодарского края и Крыма по-прежнему комфортная, от 17 до 19 градусов, однако к вечеру воздух остывает и становится слишком холодно для купания. Окончание сезона связано с приходом в южную часть России холодных воздушных масс, заключил Вильфанд.

Жителей Ленинградской области в первое воскресенье октября ожидает потепление до +14 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.