Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 08:19
08:15
Политика
Политолог Ордуханян описал политику России по Турции
08:13
Спорт
Легендарный боксер Майк Тайсон вызвал звезду YouTube Логана Пола на бой
08:00
Политика
Онищенко посоветовал Украине и Европе перестать напоминать о себе анекдотами
08:00
Весь мир
Турция построит на Украине центр обслуживания БПЛА
07:55
Политика
Каха Каладзе вырвался вперед на выборах мэра Тбилиси
07:53
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал россиянам окончание бархатного сезона на юге страны
07:45
Общество
Иммунолог Крючков посоветовал россиянам не носить две маски на лице
07:29
Шоу-бизнес
Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших
07:19
Экономика
Цены на газ на энергетической бирже Украины выросли до 1447 долларов
07:08
Политика
Политолог Ордуханян: Россия не станет воевать с Украиной
Все новости

Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших

  /   Обновлено: 03 октября 2021 07:43
Шоу-бизнес
Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 3 октября. Певица Ольга Бузова решила вспомнить про отношения со своим экс-партнером бизнесменом Тимофеем Майоровым. На своей странице в Instagram она назвала его идеальным бывшим.

В соцсети телеведущая опубликовала совместное фото с экс-возлюбленным. В описании под постом она лестно отозвалась о Тимофее. Певица рассказала, что после расставания прошло уже 15 лет, а бывшие партнеры до сих пор поддерживают дружеские отношения.

«Мой идеальный бывший Тимофей. 15 лет уже дружим. В одну реку входят дважды?» — задалась вопросом Бузова.

В комментариях одной из первых на возобновление романа Ольгу «благословила» телеведущая Виктория Боня. Поклонники звезды также обрадовались возможному воссоединению пары. Некоторые назвали Майорова самым приличным из всех партнеров Бузовой. Кто-то посоветовал уже поскорее вновь сойтись с бизнесменом.

«Как вы круто смотритесь вместе», — прокомментировал поклонник певицы.

«Вы красивая пара», — написал другой.

Ранее же Ольга Бузова намекнула на романтические отношения с Сергеем Лазаревым, что вызвало неоднозначную реакцию фанатов знаменитостей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших
бузова отношения майоров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru