Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших

Москва, 3 октября. Певица Ольга Бузова решила вспомнить про отношения со своим экс-партнером бизнесменом Тимофеем Майоровым. На своей странице в Instagram она назвала его идеальным бывшим.

В соцсети телеведущая опубликовала совместное фото с экс-возлюбленным. В описании под постом она лестно отозвалась о Тимофее. Певица рассказала, что после расставания прошло уже 15 лет, а бывшие партнеры до сих пор поддерживают дружеские отношения.

«Мой идеальный бывший Тимофей. 15 лет уже дружим. В одну реку входят дважды?» — задалась вопросом Бузова.

В комментариях одной из первых на возобновление романа Ольгу «благословила» телеведущая Виктория Боня. Поклонники звезды также обрадовались возможному воссоединению пары. Некоторые назвали Майорова самым приличным из всех партнеров Бузовой. Кто-то посоветовал уже поскорее вновь сойтись с бизнесменом.

«Как вы круто смотритесь вместе», — прокомментировал поклонник певицы.

«Вы красивая пара», — написал другой.

Ранее же Ольга Бузова намекнула на романтические отношения с Сергеем Лазаревым, что вызвало неоднозначную реакцию фанатов знаменитостей.