Цены на газ на энергетической бирже Украины выросли до 1447 долларов

Киев, 3 октября. На Украинской энергетической бирже (УЭБ) цена природного газа достигла исторического максимума, поднявшись до 1447 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Партия газа в 10 тысяч кубометров предлагалась на УЭБ в пятницу за 38 532 гривны (1447 долларов) за одну тысячу кубических метров. Средневзвешенная цена топлива с НДС по всем условиям оплаты на текущий месяц составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, в сентябре показатель составлял 18 505 гривен.

Газ по таким ценам покупают промышленные предприятия и бизнес. Большинство украинских граждан пользуются годовым тарифом. Для них цена зафиксирована на отметке 6,99 гривны за кубометр.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что дефицит газа для отопления приведет к неизбежному кризису на Украине зимой. Экс-министр отметил, что в теории эта проблема решаема, и украинским гражданам можно обеспечить отопительный сезон.