Москва, 3 октября. Российская Федерация не станет проливать кровь украинцев, поскольку это братский народ. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт отметил, что Западу безразлична судьба Украины. Поэтому он делает на территории государства все, что захочется. Для россиян эта страна не чужая, там живут близкие по менталитету люди.

«Мы не пойдем кровь, потому что это наши люди. Мы никогда на это не согласимся. Но вопрос интеграции — это вопрос решенный. По крайней мере, Юго-Восточной Украины. Я надеюсь, что в ближайшее время, и это я знаю уже будет, под эгидой институтов каких-то уже здесь, в России, будут разработаны вопросы мирной интеграции Юго-Восточной Украины в состав России», — подчеркнул Ордуханян.

Он добавил, что есть несколько способов реализовать подобные шаги. Достаточно посмотреть на Белоруссию, где интеграционные процессы де-факто начались, но пока не подтверждаются юридически.

Ранее общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский заявил, что Украина не может самостоятельно создать для России проблемы.