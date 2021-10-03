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Пользователи Facebook обсудили решение Венгрии пустить газ в обход Украины
Политика
Пользователи Facebook обсудили решение Венгрии пустить газ в обход Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 3 октября. Российская компания "Газпром" перестала качать газ в Венгрию через украинскую ГТС. Об этом заявила пресс-служба «Оператора ГТС Украины»

Украинцы выразили свое мнение посредством соцсетей. Об этом сообщает Regnum.

«Гоп-компания расстроилась. Сидели-сидели на трубе и высидели. А они же такие выгодные и незаменимые, особенно в условиях их последней просьбы на содержание от США по 1 млрд зеленых тугриков в год», — пишет Любовь Т.

Олег К. считает, что Россия поступает правильно. Она действует постепенно, и так, что Украина сама не поймет, как ее обвели вокруг пальца.

«Неужели я дожил до этого времени, когда Украину накажут по полной? За все то зло, которое они нам сделали за последнее время!» — указывает Евгений Р.

Лена К. уверена, что правительство Украины не сделало никаких выводов. Это наказание за то, что они зимой перекрыли подачу газа в Европу, так как им не понравилась цена.

Ранее директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский заявил, что возмущения Украины по газовому договору между Венгрией и Россией носят политический характер.

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украина газ венгрия
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