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Партия «Грузинская мечта» занимает лидирующую позицию на местных выборах
Политика
Партия «Грузинская мечта» занимает лидирующую позицию на местных выборах
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 3 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» занимает первую строчку на местных выборах. На данный момент у нее 48,56% голосов избирателей.

Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» располагается на втором месте с 31,23% голосов. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 38,65% участков. Третье место пока что у партии бывшего грузинского премьера Георгия Гахарии — 6,86% голосов.

На выборах мэра Тбилиси побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе. В настоящее время у него 45,5% голосов и он заметно опережает своих соперников. Оппозиционер Ника Мелия на данны момент набрал 34,13% голосов, Георгий Гахария — 8,97% голосов.

В России недавно прошли парламентские выборы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что по итогам голосования Госдума обновилась почти наполовину.

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