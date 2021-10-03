Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 08:18
08:15
Политика
Политолог Ордуханян описал политику России по Турции
08:13
Спорт
Легендарный боксер Майк Тайсон вызвал звезду YouTube Логана Пола на бой
08:00
Политика
Онищенко посоветовал Украине и Европе перестать напоминать о себе анекдотами
08:00
Весь мир
Турция построит на Украине центр обслуживания БПЛА
07:55
Политика
Каха Каладзе вырвался вперед на выборах мэра Тбилиси
07:53
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал россиянам окончание бархатного сезона на юге страны
07:45
Общество
Иммунолог Крючков посоветовал россиянам не носить две маски на лице
07:29
Шоу-бизнес
Бузова намекнула на возобновление отношений с одним из своих бывших
07:19
Экономика
Цены на газ на энергетической бирже Украины выросли до 1447 долларов
07:08
Политика
Политолог Ордуханян: Россия не станет воевать с Украиной
Все новости

Замглавы МИД Грушко ответил на заявление президента Финляндии про диалог с Россией
Политика
Замглавы МИД Грушко ответил на заявление президента Финляндии про диалог с Россией
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 3 октября. Россия надеется, что подобные заявлению президента Финляндии Саули Ниинисте слова станут звучать все тверже, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На посвященном 60-летию национального Института внешней политики семинаре Ниинисте призвал европейские страны начать выстраивать диалог с РФ и изменить политику по отношению к Москве. Комментируя его слова, Грушко отметил, что Финляндия традиционно относится к странам Евросоюза, выступающим за развитие здоровых, нормальных, прагматичных и добрососедских отношений с Россией.

Дипломат выразил надежду на то, что эти голоса будут становиться тверже, так как в многополярном мире в межгосударственном общении требуется объединение усилий, а не возведение искусственных барьеров. Грушко подчеркнул, что России абсолютно понятны принципы, которыми руководствуются власти Финляндии.

«Мы их разделяем, поскольку они уходят корнями в саму историю российско-финских отношений, которые все последние годы отличались особой доверительностью», — сообщил РИА Новости Грушко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков поблагодарил Ниинисте за конструктивную позицию по России. По его словам, Финляндия остается одной из немногих стран Европейского союза, которая не стремится загнать отношения с Россией в украинский тупик.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Замглавы МИД Грушко ответил на заявление президента Финляндии про диалог с Россией
мид рф финляндия грушко ниинисте
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru