Москва, 3 октября. Россия надеется, что подобные заявлению президента Финляндии Саули Ниинисте слова станут звучать все тверже, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На посвященном 60-летию национального Института внешней политики семинаре Ниинисте призвал европейские страны начать выстраивать диалог с РФ и изменить политику по отношению к Москве. Комментируя его слова, Грушко отметил, что Финляндия традиционно относится к странам Евросоюза, выступающим за развитие здоровых, нормальных, прагматичных и добрососедских отношений с Россией.

Дипломат выразил надежду на то, что эти голоса будут становиться тверже, так как в многополярном мире в межгосударственном общении требуется объединение усилий, а не возведение искусственных барьеров. Грушко подчеркнул, что России абсолютно понятны принципы, которыми руководствуются власти Финляндии.

«Мы их разделяем, поскольку они уходят корнями в саму историю российско-финских отношений, которые все последние годы отличались особой доверительностью», — сообщил РИА Новости Грушко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков поблагодарил Ниинисте за конструктивную позицию по России. По его словам, Финляндия остается одной из немногих стран Европейского союза, которая не стремится загнать отношения с Россией в украинский тупик.