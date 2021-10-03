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Профессор РАН Сачков объяснил важность скорого запуска телескопа «Спектр-УФ»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 06:52
Технологии
Профессор РАН Сачков объяснил важность скорого запуска телескопа «Спектр-УФ»
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 3 октября. Побочные проекты космической обсерватории «Спектр-УФ» появятся за рубежом не раньше 2035 года, поэтому запуск телескопа не стоит откладывать, чтобы успеть сделать новые открытия.

Таким мнением поделился заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. По его словам, для запуска обсерватории в 2025 году складываются благоприятные условия. «Спектр-УФ» станет заменой легендарного Космического телескопа НАСА Хаббл.

Сачков отметил, что в ближайшем будущем Хаббл завершит свой полет, так как на орбите он находится уже более 30 лет. Пока что в мире не создаются проекты, подобные американскому. А планы крупных агентств указывают на то, что это станет возможным не ранее 2035 года, в то время как «Спектр-УФ» не потерял актуальность, сказал специалист в интервью РИА Новости.

Ранее Роскосмос анонсировал создание еще одного российского телескопа, который позволит наблюдать за иностранными спутниками. В России он может появиться в 2022 году.

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космос телескоп спектр-уф
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