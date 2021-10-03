Бизнесмен Исмаилов находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом

Подгорица, 3 октября. Обвиненного в организации убийств в России бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории с просроченным паспортом.

Предприниматель находится в Черногории с российским загранпаспортом, у которого срок действия истек в апреле прошлого года, сообщает со ссылкой на решение Высшего суда Подгорицы газета «Известия». Издание отмечает, что Исмаилов объявил себя гражданином Израиля и отрицает причастность к вменяемым ему преступлениям.

Между тем, из решения суда следует, что миллиардера обвиняют в совершении связанных с убийством и незаконным оборотом оружия преступлений. Он был задержан на основании международного ордера Интерпола и решения Басманного районного суда Москвы об его аресте и экстрадиции.

Согласно решению суда Подгорицы, бывшего директора Черкизовского рынка могут продержать под стражей не дольше шести месяцев. Если запрос на выдачу Исмаилова не поступит в течение 18 дней после его задержания, то содержание мужчины под стражей будет прекращено.

Ранее СМИ сообщили о задержании Исмаилова в столице Черногории по выданному российской стороной ордеру на розыск. Российские правоохранительные органы предъявили ему масштабные претензии еще в 2009 году.