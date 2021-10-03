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Политолог Ордуханян: США не хотят войны Украины с Россией

  /   Обновлено: 03 октября 2021 06:25
Политика
Политолог Ордуханян: США не хотят войны Украины с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 октября. В США понимают, что начало военных действий между Украиной и Россией может привести к необратимым последствиям. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, в Вашингтоне есть политики, которые трезво оценивают ситуацию. В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что вооруженный конфликт Киева и Москвы может запустить цепную реакцию.

«Дело в том, что постепенное втягивание Америки в определенные военные конфликты — это уже исторический факт. Если мы рассмотрим те авантюры, которые предпринимали Соединенные Штаты Америки на протяжении последних 50-60 лет после Второй мировой войны, то мы увидим, что краткосрочное вмешательство, временное, как это всегда провозглашалось, в Корею, во Вьетнам, в Афганистан, в Ирак и другие страны, всегда заканчивалось полномасштабными, кровопролитными, для Америки, прежде всего, военными действиями», — отметил политолог.

Ордуханяндобавил, что сейчас в США работает самая некомпетентная администрация. Она может допустить много ошибок.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что Запад запустил на Украине новый проект. Речь идет об организации «Центурия» — праворадикальной организации.

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