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Зеленский охарактеризовал мировую политику Украины
Политика
Зеленский охарактеризовал мировую политику Украины
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 3 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал мировую политику страны «наглой».

По словам Зеленского, такая мировая политика помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед», — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что хотел бы оставаться на посту президента до исполнения всех своих предвыборных обещаний. При этом он отметил, что в его программе нет невыполнимых пунктов. Об этом Зеленский рассказал на заседании фракции «Слуга народа». Он также оценил итоги своей работы за два года на посту президента. Политик поставил себе 7-8 баллов из 12 возможных.

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