Россияне стали все чаще обращаться к частным сыщикам

Москва, 3 октября. Спрос на услуги частных детективов значительно вырос в России в 2021 году.

Газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «ЮKassa» отмечает, что в III квартале текущего года число клиентов детективных агентств и частных сыщиков увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а также на 259% относительно 2019 года. Схожая тенденция прослеживалась и в другие месяцы 2021 года.

Сами сыщики объясняют рост интереса к негосударственным сыскным структурам популярностью детективных сериалов на телевидении. По их мнению, увеличение спроса на работу детективов привело даже к перенасыщению рынка предложением.

Огромное количество запросов граждан идет вразрез с законодательством, отмечают эксперты. По этой причине более половины частных агентств работают нелегально. Наличие лицензии также не всегда гарантирует, что услуга будет законной.

Телеканал RT накануне опубликовал тест о знаменитых русских следователях. Россияне с помощью него могут узнать о сыщиках из разных эпох и проверить свои знания.

Ранее ФАН рассказал о работе следователем. Из материала можно узнать, какой путь нужно проделать для получения данной профессии.