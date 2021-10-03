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Евросоюз рассматривает вариант организации военной миссии на Украине
Политика
Евросоюз рассматривает вариант организации военной миссии на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Брюссель, 3 октября. Евросоюз рассматривает вариант создания военно-консультативной и учебной миссии на Украине. Об этом написала газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ европейского ведомства.

Миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). Евросоюз рассматривает создание проекта как «выражение солидарности Украине» в период якобы «военной активности» России около границ страны, а также на фоне ситуации с Крымом.

Создание военной миссии было инициативой глав украинских МИД и минобороны. В конец июля текущего года представители ведомств написали письмо руководителю дипломатии Евросоюза.

Представлен также еще один способ повышения Евросоюзом военного потенциала Украины. Так, предлагается расширить консультативную миссию ЕС, начатую в 2014 году, по изменению гражданской безопасности Украины.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Евросоюзу обратить внимание на происходящее на Украине, передает «Парламентская газета».

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