Самолет с пассажирами загорелся при взлете в американском штате Нью-Джерси

Вашингтон, 3 октября. Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж с борта самолета, который загорелся при взлете из аэропорта Атлантик-Сити.

Местные власти информируют, что причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель авиалайнера. Птица попала туда в момент, когда самолет был еще на земле. Авиалайнер следовал рейсом в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter сообщил, что все находящиеся на воздушном судне люди были эвакуированы. Сообщений о серьезных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт для приема и отправки самолетов.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку аварийной посадки самолета из Анталии в Петербурге. Об этом информировал ФАН.