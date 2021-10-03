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Пользователи YouTube обсудили заявление Суслова об отсутствии газа на Украине
Общество
Пользователи YouTube обсудили заявление Суслова об отсутствии газа на Украине
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 3 октября. Украина может остаться без газа, если Россия оплатит транзит, но не будет качать голубое топливо. Об этом заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Политик отметил, что отказ Москвы от поставок через украинскую ГТС может привести к низкому давлению в сети. Из-за этого многие граждане могут не получить тепло в отопительный сезон. Украинцы выразили свое мнение на этот счет через YouTube-канал NEWSONE.

«Отремонтируете ГТС, заключите контракт и будет вам счастье, а воровать нехорошо», — отреагировал sem162.

Максим П. не понимает, почему Россия оплачивает Украине транзит, если без него этому государству придет конец. Это Киев должен перечислять средства РФ за то, что Москва переправляет голубое топливо в Европу, подчеркнул интернет-пользователь.

«Во все времена т. н. Украина без России была никем и ничем! Подтверждение этому ваш сегодняшний день!..» — добавила Галина Ф.

Airseven напомнил, что Украину предупреждали, насколько дорого обходится русофобия. Причем это крайне опасное занятие.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel выразили негодование претензиям Украины к Венгрии из-за газового контракта с Россией.

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