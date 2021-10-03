Байден: 700 тысяч умерших от COVID-19 американцев являются поводом для вакцинации

Вашингтон, 3 октября. Американский президент Джо Байден вновь призвал граждан США прийти в пункты вакцинации.

Заявление главы Белого дома было о распространено в связи с преодолением в стране отметки в 700 тысяч умерших от COVID-19. Байден назвал цифры потерь ошеломляющими.

«Они служат очередным напоминанием того, как важно привиться», — сказал президент.

Байден заявил, что вакцинация бесплатна, безопасна и проста. Сам он ревакцинировался в конце сентября препаратом Pfizer.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в США выявлено 43,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Страна по числу заболевших и умерших находится на первом месте в мире.

Американские ученые ранее рассказали об эволюции коронавируса для лучшего распространения по воздуху. Об этом информировал телеканал RT.

Ученые Северо-Западного университета США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19. В его основе лежит антиген, созданный в лаборатории университета.