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Лондон может сократить красный список с 54 стран до девяти
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Лондон может сократить красный список с 54 стран до девяти
pixabay.com

Лондон, 3 октября. Британские власти сильно сократят число стран красного списка, прибывая из которых, нужно провести десять дней на карантине за свой счет в специальных гостиницах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни объявит о том, что красный список сократится с 54 стран до девяти. Из него уберут Южную Африку, Бразилию и Мексику. Полностью вакцинированным британцам, вернувшимся из этих стран, не нужно будет ни платить за специальный отель, ни уходить на самоизоляцию. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.

Однако прибывшим в Британию гражданам этих государств в любом случае нужно будет уйти на самоизоляцию на 10 дней, но уже не обязательно это делать в отеле, услуги которого стоят около 225 тысяч рублей по нынешнему курсу. Дело в том, что Лондон делает послабления для тех, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Великобритании препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

Ранее размер убытков, понесенных туристическим сектором Туниса в результате кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, составил порядка 5 млрд динар (около 1,78 млрд долларов). Такую сумму озвучил глава профильного управления Мухаммад Муаз Бельхассин.

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