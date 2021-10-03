Пользователи Facebook раскритиковали план Украины обустроить границы с Россией

Киев, 3 октября. Правительство Украины к 2022 году планирует обустроить границы с Белоруссией и Россией. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.

В ведомстве отметили, что благодаря этому пограничники смогут на 100% контролировать границы. Украинцы через соцсети поделились своими мыслями. Об этом сообщает Regnum.

«Воруют как последний раз! Все-таки ждут и боятся, что Россия придет за своим!» — написал Grigory Shv.

Олег Н. недоволен тем, как правительство распорядилось этими средствами. Он считает, что их можно было бы направить на снижение цены на газ.

«У нас с Россией и Белоруссией. У Польши и у Литвы стены. Скоро будем как участки на кладбище», — отметила Ирина.

Gigione интересуется, сколько еще украинцы будут терпеть тотальный геноцид и воровство. Таисия считает, что деньги следует выделять на строительство домов, а не границ.

«Воровать миллионами уже не престижно. Будут тырить миллиардами», — добавила Томара Ш.

Ранее украинцы посредством соцсетей выразили свое негодование относительно того, что правительство продлило запрет на электричество из России.