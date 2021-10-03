Японский автожурналист Огава восхитился российской Lada Niva

Токио, 3 октября. Автожурналист японского издания Asahi Shimbun Фумио Огава рассказал о своих впечатлениях о российском автомобиле Lada Niva. Обозреватель назвал машину очаровательной и продвинутой.

Автор статьи отметил способность автомобиля передвигаться по бездорожью в суровых условиях. Огава напомнил, что внедорожник был создан еще в далеком 1976 году.

В 2017 году Lada стала частью французского концерна Renault, тогда руководство компании хотело снять машину с производства, так как считало, что она изжила свое. Однако востребованность Lada Niva не позволила это сделать.

Автомобиль имеет вспомогательную коробку передач и систему, которую сейчас можно встретить только на Suzuki Jimny и на американском транспорте. Журналист обратил внимание на компактность машины и ее симпатичный дизайн.

Недавно автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как изменятся цены на машины в ближайшее время. По его словам, россиянам не стоит ждать снижения стоимости автомобилей, передает «Парламентская газета».