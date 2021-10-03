ВС России повысили требования к здоровью призывников

Москва, 3 октября. Требования к здоровью призывников в армию повысили в России. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.

Изменения касаются положения о военно-врачебной экспертизе. Это сделано для повышения качества медицинского освидетельствования россиян. По словам Черкашина, теперь ограничения касаются граждан, которые имеют риск внезапной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также тех, кто ранее перенес туберкулез, передают «Известия».

Ужесточение требований сказывается на показателях отбора призывников для военной службы. Так, в 2020 году процент граждан, которые были отобраны для прохождения службы составил 76,4. В этом году он уменьшился до 73,5%. Весной этого года медицинскую комиссию прошли более 760 тыс. человек.

Два дня назад президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Всего службу в армии пройдут 127,5 тыс. человек, передает «Парламентская газета».