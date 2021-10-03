Пользователи Facebook высмеяли Саакашвили за обвинения в адрес Путина

Москва, 3 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ожидал своего ареста. Он считает, что в его уголовном преследовании виноват российский лидер Владимир Путин.

Экс-советник президента Украины уверен, что был задержан по ложным приговорам. Его письмо обсудили пользователи соцсети Facebook.

«Поймали Саакашвили — Кремль виноват. А если бы не поймали, то кто? Правильно — тоже он», — иронизирует Jurij O.

Вита К. не понимает, по какой причине политик решил отправиться на родину. Есть мнение, что он хотел дестабилизировать обстановку перед выборами, но с момента его отъезда они проводились неоднократно.

«Кто бы сомневался, естественно — это козни Путина, Мишико ведь такая важная фигура, особенно сейчас», — добавил Иван Васильевич Ч.

Slav Heater иронично отметил, что все, наконец, встает на свои места. Сам арест, вероятно, проводил лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Чуть позже мы узнаем, что Путин его туда и вывез», — смеется Ольга Б.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме.