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Вильфанд пообещал жителям европейской части России скорое потепление
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России скорое потепление
pixabay.com  /  Daniel Reche

Москва, 3 октября. Погодные аномалии ожидают европейскую часть России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура на севере европейской части страны поднимется на четырех градусов выше нормы. Причиной этому станет антициклон, который перемещает теплые воздушные массы.

Так, жителей Калининградской области ожидает потепление до 21 градуса, в Ленинградской области прогнозируется 12-13 градусов выше нуля. В Карелии, Мурманской и Вологодской областях воздух прогреется до 12 градусов.

На востоке и юге Европейской части России ситуация противоположная — понижение температуры ниже нормы. В Свердловской и Челябинской областях ожидается 6-7 градусов в ночное время, днем столбики термометров покажут до восьми градусов тепла.

Ранее климатолог Василий Яблоков рассказал, что зима в России ожидается снежная и холодная. Также синоптик предупредил об аномальных осадках, передает «Парламентская газета».

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