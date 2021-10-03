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Российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира

  /   Обновлено: 03 октября 2021 04:56
Спорт
Российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира
пресс-служба администрации Краснодарского края

Мадрид, 3 октября. Женская национальная команда России победила в командном чемпионате мира по шахматам, который проходил в Испании.

Отечественные спортсменки продемонстрировали стопроцентный показатель. Российским шахматисткам удалось одержать победы во всех матчах. Женский командный чемпионат намного моложе мужского. Представительницы прекрасного пола смогли принять участие в соревновании в 2007 году, а мужчины боролись за титул уже в 1985-м.

Победительницами первого, второго и третьего чемпионатов мира стали представительницы Китая. После них золото доставалось украинкам, грузинкам и россиянкам, которые одержали победы в 2013, 2015 и 2017 годах соответственно. Китаянки смогли вернуть награду высшей пробы в 2019 году.

Российский гроссмейстер Андрей Демченко недавно одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Триумф ему принесла ничья в последнем одиннадцатом туре соревнования.

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шахматы сборная россии чемпионат мира
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