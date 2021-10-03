Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах

Вашингтон, 3 октября. Американская супермодель Эмили Ратаковски обвинила музыканта Робина Тика в домогательствах во время съемок клипа Blurred Lines.

Ратаковски рассказала, что на съемках видеоклипа на песню Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines Робин обхватил модель сзади и положил руки на ее обнаженную грудь. По словам Ратаковски, исполнитель был в состоянии алкогольного опьянения, а его действия унизили ее. Об этом она написала в книге «Мое тело».

«Я тогда закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: "Какого черта ты делаешь! Все, съемка окончена!"», — сказала она.

Эмили Ратаковски поделилась с фолловерами очередным фото первенца. Однако в этот раз звезда не стала скрывать лицо ребенка.

Ранее певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к женщинам и детям. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов, передает RT.