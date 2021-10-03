Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 05:16
04:56
Спорт
Российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира
04:37
Общество
Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах
04:35
Происшествия
Девять человек госпитализированы после аварии с автобусом под Хабаровском
04:17
Общество
Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года
04:16
Общество
Сбербанк: из Днепра фиксируется несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно
04:12
Общество
Минюст России ужесточил правила работы НКО-иноагентов
04:00
Политика
Политолог Погребинский рассказал о новом проекте Запада на Украине
03:46
Общество
Автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой
03:44
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине до 2023 года
03:14
Политика
NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах
Общество
Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах
instagram.com  /  @emrata

Вашингтон, 3 октября. Американская супермодель Эмили Ратаковски обвинила музыканта Робина Тика в домогательствах во время съемок клипа Blurred Lines.

Ратаковски рассказала, что на съемках видеоклипа на песню Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines Робин обхватил модель сзади и положил руки на ее обнаженную грудь. По словам Ратаковски, исполнитель был в состоянии алкогольного опьянения, а его действия унизили ее. Об этом она написала в книге «Мое тело».

«Я тогда закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: "Какого черта ты делаешь! Все, съемка окончена!"», — сказала она.

Эмили Ратаковски поделилась с фолловерами очередным фото первенца. Однако в этот раз звезда не стала скрывать лицо ребенка.

Ранее певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к женщинам и детям. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах
домогательства ратаковски робин тик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru