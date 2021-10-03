Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 05:16
04:56
Спорт
Российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира
04:37
Общество
Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах
04:35
Происшествия
Девять человек госпитализированы после аварии с автобусом под Хабаровском
04:17
Общество
Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года
04:16
Общество
Сбербанк: из Днепра фиксируется несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно
04:12
Общество
Минюст России ужесточил правила работы НКО-иноагентов
04:00
Политика
Политолог Погребинский рассказал о новом проекте Запада на Украине
03:46
Общество
Автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой
03:44
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине до 2023 года
03:14
Политика
NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года
Общество
Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года
pixabay.com

Москва, 3 октября. Певица Лена Катина объявила о воссоединении со своей экс-коллегой Юлией Волковой ради официального трибьюта группы «Тату».

На своей странице в Instagram Катина опубликовала видео, в котором рассказала об официальном воссоединении группы. Оно должно состояться весной 2022 года. Также певица рассказала, что на одной из самых крупных стриминговых площадок выйдет сериал об истории легендарного дуэта Лены Катиной и Юлии Волковой. Поклонники девушек бурно отреагировали на эти новости.

«Мечта татуманов сбылась! Я сейчас расплачусь от счастья», — прокомментировал один из фанатов.

«Спустя 7 лет… вы снова вместе», — написал другой.

Ранее музыкант Сергей Шнуров резко высказался о жене продюсера Иосифа Пригожина певице Валерии. После чего супруг исполнительницы захотел выяснить отношения на ринге и защитить честь любимой, передает «Ямал-медиа».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года
группа тату лена катина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru