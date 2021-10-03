Группа «Тату» вернется на сцену весной 2022 года

Москва, 3 октября. Певица Лена Катина объявила о воссоединении со своей экс-коллегой Юлией Волковой ради официального трибьюта группы «Тату».

На своей странице в Instagram Катина опубликовала видео, в котором рассказала об официальном воссоединении группы. Оно должно состояться весной 2022 года. Также певица рассказала, что на одной из самых крупных стриминговых площадок выйдет сериал об истории легендарного дуэта Лены Катиной и Юлии Волковой. Поклонники девушек бурно отреагировали на эти новости.

«Мечта татуманов сбылась! Я сейчас расплачусь от счастья», — прокомментировал один из фанатов.

«Спустя 7 лет… вы снова вместе», — написал другой.

Ранее музыкант Сергей Шнуров резко высказался о жене продюсера Иосифа Пригожина певице Валерии. После чего супруг исполнительницы захотел выяснить отношения на ринге и защитить честь любимой, передает «Ямал-медиа».