Сбербанк: из Днепра фиксируется несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно

Днепр, 3 октября. Украинский город Днепр можно по праву назвать «столицей» мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в городе функционирует более 150 мошеннических колл-центров, сотрудники которых обманывают жителей под видом полицейских. Кузнецов также отметил, что стратегию обмана злоумышленники меняют: раньше они представлялись службой безопасности банка.

«Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров», — сообщил зампред в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Кузнецов также отметил, что большинство жителей России игнорируют подобные звонки. Однако имеется один процент случаев, когда на мошенническую уловку попадаются.

Существуют и схемы, направленные на жителей конкретных регионов. Москвичам начали поступать звонки от злоумышленников с предложением привязать банковскую карту к QR-коду.