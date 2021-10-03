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Сбербанк: из Днепра фиксируется несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно
Общество
Сбербанк: из Днепра фиксируется несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно
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Днепр, 3 октября. Украинский город Днепр можно по праву назвать «столицей» мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в городе функционирует более 150 мошеннических колл-центров, сотрудники которых обманывают жителей под видом полицейских. Кузнецов также отметил, что стратегию обмана злоумышленники меняют: раньше они представлялись службой безопасности банка.

«Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров», — сообщил зампред в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Кузнецов также отметил, что большинство жителей России игнорируют подобные звонки. Однако имеется один процент случаев, когда на мошенническую уловку попадаются.

Существуют и схемы, направленные на жителей конкретных регионов. Москвичам начали поступать звонки от злоумышленников с предложением привязать банковскую карту к QR-коду.

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