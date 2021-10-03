Минюст России ужесточил правила работы НКО-иноагентов

Москва, 3 октября. Новый закон о работе иностранных НКО о ежегодных отчетах о доходах, расходах, работе и мероприятиях вступил в силу в России.

Согласно закону, НКО-иноагенты должны каждый год предоставлять в Минюст отчет о своей работе, доходах и расходах, а их филиалы не могут регистрироваться в жилых помещениях. Также НКО обязаны предоставлять документы, согласно которым они проводят те или иные мероприятия. Изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Ранее Минюст включил в реестр издание «Журналист — иностранный агент» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) по обращению самого средства массовой информации, передает RT.

Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» попало в реестр СМИ, действующих в интересах других стран. Как сообщается на сайте Минюста России, организацию создали физические лица, также попавшие в список иноагентов в России.