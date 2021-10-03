Автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой

Москва, 3 октября. Заправлять машину в зимний период стоит именно тем топливом, которое рекомендует производитель, объяснил директор по сервису и запасным частям Volkswagen Константин Епанешников.

По его словам, в случае беспечного отношения к данному вопросу водитель может столкнуться с поломкой двигателя. Епанешников предостерег автомобилистов от прислушивания к рекомендациям СМИ, согласно которым бензин зимой следует выбирать с большим или меньшим октановым числом. Производитель автомобиля настраивает ДВС на конкретный тип топлива еще на стадии проектирования, передает РИА Новости.

Кроме этого, автоэксперт призывает следить за качеством бензина. Следует заправляться только на крупных сетевых АЗС, поскольку они дорожат своей репутацией и не допускают продажи топлива низкого качества. С хорошим бензином и при отсутствии поломок автомобиль будет всегда легко заводиться даже в морозы, заключил Епанешников.

Автомобилистам ранее дали совет по снижению расхода топлива автомобиля. Для этого следует следить за скоростью и манерой езды, поскольку эти факторы играют ключевую роль в потреблении бензина.