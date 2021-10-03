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Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине до 2023 года
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине до 2023 года
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 3 октября. Фракция Верховной рады «Слуга народа» представила план реформ на Украине на 2021-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба президентской партии.

Среди прочих, в документе речь идет о членстве в НАТО, завершении реформы СБУ, реинтеграции Донбасса и разблокировке вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными. План реформ подразумевает укрепление формата «Крымской платформы» и других.

Также на заседании фракции представили реформу сферы энергетики и зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков. Подчеркивается необходимость наращивания добычи газа, нефти, увеличения нефтепереработки и снижения зависимости от импорта энергоресурсов.

Приоритетными названы судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий. Упомянуты реформы в сфере медицины, образования и культуры.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний. На заседании фракции «Слуга народа» он отметил, что в его программе нет невыполнимых пунктов.

Депутаты фракции «Слуга народа» в понедельник запустят процедуру отзыва спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Об этом информирует телеканал RT.

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