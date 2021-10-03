NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 3 октября. Сенатор Тед Круз спровоцировал «кадровый кризис» в администрации США, пытаясь подтолкнуть ее к решительным действиям против «Северного потока — 2», сообщает New York Times (NYT).

Республиканец не может заблокировать назначения по дипломатической линии в одиночку. Но без «единодушного согласия» на обсуждение кандидатур в верхней палате конгресса уходят многие часы, сообщает издание.

По данным газеты, «отчаянная борьба» сенатора от Техаса против российского газопровода привела к ситуации, которую в администрации президента США Джо Байдена назвали «кадровым кризисом».

«Действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции», — сообщили в NYT.

В конце сентября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Конгресс США «штампует» санкции в отношении России из-за «Северного потока — 2» без их привязки к реальности. Таким образом она прокомментировала принятие Палатой представителей поправки к проекту оборонного бюджета на следующий год, которая предусматривает санкции в отношении российского газопровода.