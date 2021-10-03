Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 03:46
03:46
Общество
Автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой
03:44
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила план реформ на Украине до 2023 года
03:14
Политика
NYT сообщила о «кадровом кризисе» в США из-за «Северного потока — 2»
03:07
Общество
Руководитель Ростуризма Догузова оценила перспективы отрасли в России
02:51
Общество
Эксперт по гаджетам Маляревский посоветовал не переохлаждать батарею телефона зимой
02:49
Экономика
Финансист Финогенова озвучила сроки увеличения маткапитала
02:40
Общество
Вузы увеличат прием студентов на подготовку логопедов и дефектологов в России
02:20
Политика
Член Совфеда Пушков обратил внимание на неадекватность письма Саакашвили из тюрьмы
02:18
Армия
США до конца 2021 года развернут в Европе эскадрилью из 27 истребителей
02:00
Общество
Мистическая осень: ФАН собрал топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Все новости

Руководитель Ростуризма Догузова оценила перспективы отрасли в России
Общество
Руководитель Ростуризма Догузова оценила перспективы отрасли в России
pexels.com  /  Tirachard Kumtanom

Москва, 3 октября. Туризм в ближайшие десятилетия станет одной из перспективных отраслей экономики в России.

Российский туризм в последнее время получил серьезный импульс для развития. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.

«Сегодня у нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет», — сказала она.

Ранее Догузова сообщила журналистам об усовершенствовании закона о гидах к концу года в России. Необходимые дополнения к закону о деятельности экскурсоводов будут приняты до конца 2021 года. В апреле Совфед одобрил закон о регулировании деятельности гидов, согласно которому они должны иметь гражданство РФ и проходить аттестацию, проводимую специальной комиссией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Руководитель Ростуризма Догузова оценила перспективы отрасли в России
ростуризм туризм догузова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru