Руководитель Ростуризма Догузова оценила перспективы отрасли в России

Москва, 3 октября. Туризм в ближайшие десятилетия станет одной из перспективных отраслей экономики в России.

Российский туризм в последнее время получил серьезный импульс для развития. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.

«Сегодня у нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет», — сказала она.

Ранее Догузова сообщила журналистам об усовершенствовании закона о гидах к концу года в России. Необходимые дополнения к закону о деятельности экскурсоводов будут приняты до конца 2021 года. В апреле Совфед одобрил закон о регулировании деятельности гидов, согласно которому они должны иметь гражданство РФ и проходить аттестацию, проводимую специальной комиссией.