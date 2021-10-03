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Эксперт по гаджетам Маляревский посоветовал не переохлаждать батарею телефона зимой
Общество
Эксперт по гаджетам Маляревский посоветовал не переохлаждать батарею телефона зимой
pixabay.com

Москва, 3 октября. Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский объяснил, как правильно использовать смартфон в холодное время года.

Специалист в интервью радио Sputnik напомнил, что любое устройство рассчитано на определенный температурный диапазон. Холодный воздух может привести к поломке.

Маляревский отметил, что нельзя допускать переохлаждения батареи. Если она не взорвется при выходе за границы рабочего температурного диапазона, то ее эффективная емкость снизится значительно.

Перегрев смартфону также противопоказан. Гаджеты нельзя оставлять рядом с нагревательным прибором, поскольку это также может навредить батарее.

Он заявил, что для использования гаджета зимой в безопасном для устройства температурном диапазоне, его лучше хранить не во внешнем, а во внутреннем кармане. Также стоит ознакомиться с инструкцией, где обычно указаны рабочие диапазоны.

Изношенность батареи может стать причиной быстрой разрядки телефона на жаре. Об этом рассказывал в июле ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее эколог Шувалов высказался о влиянии выброшенных гаджетов и аккумуляторов на климат. Об этом информировал телеканал RT.

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гаджеты холод батарея
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