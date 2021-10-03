Финансист Финогенова озвучила сроки увеличения маткапитала

Москва, 3 октября. Детские и материнские пособия обычно имеют фиксированный размер. Многие из них зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале.

Среди таких выплаты пособия по беременности и родам, которые не только зависят от МРОТ, но и индексируются в феврале. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агентству «Прайм».

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель», — сказала она.

При определении размера пособия по беременности и родам и при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ. В этом году он составил 307 008 рублей, а в следующем составит 326 808 рублей.

Ранее Счетная палата предложила сделать ежегодными выплаты семьям с детьми школьного возраста. Пособие в 20 тысяч рублей предлагается брать из средств маткапитала, передает RT.

Также Счетная палата рассмотрит вопрос снятия ограничений по использованию маткапитала. Ведомство уточнило, что в данный момент наибольшую актуальность получил вопрос о снятии трехлетнего ограничения на использование денежных средств.