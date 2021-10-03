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Вузы увеличат прием студентов на подготовку логопедов и дефектологов в России

  /   Обновлено: 03 октября 2021 02:40
Общество
Вузы увеличат прием студентов на подготовку логопедов и дефектологов в России
pixabay.com

Москва, 3 октября. Российские вузы у 1 сентября 2020 года будут принимать больше студентов по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки дефектологов и логопедов.

На сегодняшний день в России только в коррекционных школах учится около 600 тысяч детей, а специалистов на всех не хватает. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения добавить в образовательные программы модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии, передают «Известия».

О нехватке логопедов и заявляли ранее в Министерстве труда и экономического развития Финляндии. Число профессий, страдающих от нехватки рабочих рук, вышло на уровень до начала пандемии коронавируса, передает RT.

Ранее логопед-дефектолог Татьяна Герасимова рассказала о способах наладить произношение у детей. Для начала нужно определить, нет ли у ребенка патологий артикуляционного аппарата. Если у малыша короткая уздечка, то в домашних условиях поставить звук «р» не получится. К тому же важно, чтобы родители постоянно занимались с ребенком. Например, можно выполнять упражнение «лошадка» (цоканье языком).

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