Член Совфеда Пушков обратил внимание на неадекватность письма Саакашвили из тюрьмы

Москва, 3 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в Руставской тюрьме.

Член Совфеда в своем Telegram-канале заявил, что слова Саакашвили и его сторонников о пророссийской направленности властей Грузии представляют интерес для психиатров. В политическом плане это полный бред, заявил парламентарий.

«Странное письмо не вполне адекватного человека», — добавил он.

Сенатор также вспомнил опыт своей работы с депутатами из партии Саакашвили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он отметил, что такие люди не успокоятся, пока не спровоцируют войну с Россией.

Ранее Саакашвили из тюрьмы распространил письмо, в котором призвал идти на выборы. Он заявил, что от активности сторонников оппозиции будет зависеть их международная поддержка.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота. Об этом информирует телеканал RT.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее поблагодарил Украину за сотрудничество в задержании Саакашвили. Он выразил признательность Киеву за «тесные отношения».