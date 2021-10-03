США до конца 2021 года развернут в Европе эскадрилью из 27 истребителей

Вашингтон, 3 октября. США начнут развертывание эскадрильи из 27 истребителей F-35A в Европе в конце 2021 года. Об этом сообщил подполковник американских ВВС, командир 495-й эскадрильи Йен Маклафлин.

Истребители пятого поколения F-35 войдут в состав эскадрильи «Валькирия», которая находится на военной авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В ее составе будут находиться 27 самолетов F-35A Lightning II. «Валькирия» станет первой эскадрильей американских военно-воздушных сил, которая располагается не на территории США.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о начале опытно-конструкторских работ по созданию истребителя МиГ-41 ВКС России. Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что характеристики машины сделают ее самым уникальным истребителем дальнего перехвата. МиГ-41 будет развивать скорость до четырех чисел Маха.