Эксперт Остапкович оценил колебания цен на шампанское к Новому году

Москва, 3 октября. Традиционный рост спроса на шампанское ожидается к Новому году. Однако нет причин закупаться напитком заранее.

Игристые вина подорожают к Новому году в пределах инфляции на семь–десять процентов. Более того, производители заблаговременно готовятся к росту спроса и наращивают выпуск праздничного напитка. Зимнее время считается самым прибыльным в этом бизнесе. Производство зависит от сельского хозяйства. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович агентству «Прайм».

«Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — все это происходит в определенные временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать», — сказал он.

Цены на зарубежные игристые вина будут определяться курсом рубля, который зависит от цен на энергоресурсы. Пока сильных скачков цен на импортное шампанское не предвидится.

Ранее межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Свою роль сыграли региональные производители, передает RT.

Минсельхоз также представил законопроект, в котором предлагает дать возможность производителям писать на этикетке «шампанское» вместо «игристое вино». Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов. Он вносит коррективы в закон о виноградарстве и виноделии.