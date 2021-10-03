Лондон, 3 октября. В пятницу, 1 октября, великий князь Георгий Михайлович Романов обвенчался с Викторией Романовной Беттарини, что стало поводом для написания статьи в издании The Telegraph.

Наследник последнего российского царя Николая II и его невеста решили пройти церковный обряд в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Читатели британской газеты высказали свое мнение об этом торжестве.

«Не понимаю, как Мария Романовна может претендовать на статус наследницы российского престола, если Павел I, ненавидевший свою мать Екатерину Великую, издал указ о том, что женщины больше не могут наследовать престол», — отметила Jennifer Antill.

Пользователь christopher porter считает, что, независимо от происхождения пары, они однозначно соблюдают царские традиции. Они, к сожалению, после гибели Александра II свелись к вульгарности.

«Интересно, присутствует ли на этой свадьбе хотя бы один потомок Распутина?» — поинтересовался Kevin Alton Honeywell.

Bryn Llewellyn удивлен тем, что принц Майкл Кентский не был приглашен на венчание. По его мнению, многие россияне считают, что он очень похож на царя Николая. Он слегка знает русский язык и является родственником.

«Я удивлен, что в списке приглашенных гостей не было упомянуто имя Путина. Эта роскошная церемония прекрасно вписывается в его политику, направленную на поддержание русских традиций», — подчеркнул Stephen Potter.

Ранее жители Санкт-Петербурга поразились нарядам высокопоставленных гостей венчания Романовых.