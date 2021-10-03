Игнашевич продолжит карьеру тренера в «Балтике»

Калининград, 3 октября. Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Балтика» из Калининграда.

Футбольный клуб достиг договоренностей о подписании контракта с Игнашевичем до окончания сезона-2022/2023. Бывший игрок ЦСКА заменил на своем посту Евгения Калешина, который решил покинуть команду после поражения от «Текстильщика» в ФНЛ.

По словам председателя Совета директоров ФК «Балтика» Александра Шендерюка-Жидкова, опыт Игнашевича принесет пользу клубу и всему калининградскому футболу. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

Сергей Игнашевич также ранее стал экспертом на федеральном канале «Матч ТВ». Опыт Игнашевича как игрока и тренера позволяет ему видеть детали, тренерские задумки и яркие действия игроков на поле. Об этом заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале.