Депутат ГД Затулин: обстоятельства дела Можейко были притянуты за уши

Москва, 3 октября. Задержание журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко выглядит как «подавление инакомыслия», а также продолжение реакции Белоруссии на события прошлого года.

Отношение Белоруссии к журналистам и СМИ оставляет желать лучшего, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью РИА Новости. Также он отметил, что многие представители медиамасс «примкнули к оппозиции» и стали ее частью.

«Все это предопределяет ту конфронтационную враждебность взаимоотношений. Это не нормально», — пояснил Затулин.

Однако депутат отметил, что «на слово надо отвечать словом, а не репрессиями». Комментировать действия Можейко Затулин не стал, но добавил, что обстоятельства, которые он слышал по делу журналиста, притянуты за уши.

Ранее стало известно, что сотрудник белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадий Можейко пропал без вести, однако позже его обнаружили в изоляторе в Минске.