Процедура отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова начнется 4 октября

Киев, 3 октября. Депутаты фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 4 октября запустят процедуру отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова с должности.

Решение об отзыве главы украинского парламента было принято в субботу в ходе выездного заседания «Слуги народа» во Львовской области. Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«На фракции «Слуги народа» обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник [4 октября] начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности», — сказала она в своем Telegram-канале.

Ранее партия «Слуга народа» завершила сбор подписей за отставку спикера Верховной рады. Депутат фракции Алексей Устенко сообщил, что собрано более 150 подписей за отзыв Разумкова с должности спикера парламента.